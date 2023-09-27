58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kumluca bölümü için koordinasyon toplantısı yapıldı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kumluca bölümü için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Turun Kumluca ilçesinde yapılacak etap için trafik ve sağlık konularında olumsuzluk yaşanmaması için kurumlar arası intizam sağlanacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki (Tour of Türkiye ) Kumluca bölümü için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayıp, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

Turun, bir bölümünün geçileceği Kumluca ilçesinde, Kaymakam Tekin Erdemir başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Erdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, 9 Ekim günü yapılacak Kemer-Kalkan etabı sırasında, ilçelerinde trafik ve sağlık yönünden herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kurumlar arası intizamın sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.