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WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 54 kilogram K-1 branşında Avrupa şampiyonu olan Aydınlı milli sporcu Faysal Sılıv, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Faysal Sılıv, 54 kilogram K-1 branşında gösterdiği başarılı performansla Avrupa Şampiyonu oldu. Kasım ayı içerisinde Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Faysal Sılıv, elde ettiği dereceyle Türkiye'ye ve Aydın'a büyük gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonu milli sporcu Faysal Sılıv, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yığmatepe, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı