Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi

52 Orduspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u Eleyerek Bir Üst Tura Yükseldi

52 Orduspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u Eleyerek Bir Üst Tura Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 52 Orduspor, Samsunspor'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Orduspor Basın Sözcüsü Doğan Deniz, galibiyeti Ordu halkına armağan ettiklerini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Samsunspor'u deplasmanda 4-2 yenen 52 Orduspor, bir üst tura yükseldi. 52 Orduspor Basın Sözcüsü Doğan Deniz, bu galibiyetin tüm Ordu halkına armağan olduğunu belirtti.

52 Orduspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Samsunspor'u normal süresi 2-2 sona eren mücadelede, uzatmalarda attığı iki golle 4-2 yenerek, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Bu zafer, kulüp tarihinde unutulmaz bir an olarak yerini aldı.

52 Orduspor Basın Sözcüsü Doğan Deniz, Ziraat Türkiye Kupası galibiyetini değerlendirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Deniz, "Bu zafer, sahada ter döken futbolcularımızın olduğu kadar tüm Ordu'nun başarısıdır. Hep birlikte kenetlenerek bu sonuca ulaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük hedeflere yürüyeceğiz" dedi.

Samsun'da takımı yalnız bırakmayan Orduspor taraftarlarına teşekkür eden Deniz, "Tribünlerden gelen destek oyuncularımızın motivasyonunu çok arttırdı. Ayrıca Samsunspor taraftarlarının misafirperverliği de futbolun dostluk yönünü en güzel şekilde gösterdi" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Antalya'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi
img

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Şehir merkezinde göz gözü görmeyecek
img

Genç yaşta akrabasına büyük bir sorumluluk verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.