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52 Orduspor FK, Penaltılarda Elendi

52 Orduspor FK, Penaltılarda Elendi
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Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur maçında, 52 Orduspor FK, Küçükçekmece Sinopspor'a penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup olarak çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'a penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup olarak, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Emre Kargın, Yusuf Şimşek, Ahmet Türkeş

52 Orduspor: Ersin, Nazmi, Faruk, Hüseyin Karabey, Emre Fırtına (Enes dk. 112), Hüseyin Furkan (Ali Kemal dk. 79), Bilal (Gencay dk. 103), Ufuk (Uğur dk. 46), Harun (Yusuf dk. 89), Emre Gemici, Nevzat (Kadir dk. 80)

Küçükçekmece Sinopspor: Onur, Murat (Burak Can dk. 119), Burak, Özkan, Mehmet Can, Baran, Yusuf, Fatih (Rıdvan dk. 46), Mehmet Küçükdurmuş (Önder dk. 31), Mehmet Özdıraz (Recep dk. 106), Hazarhan (Enes dk. 70)

Goller: Nazmi (dk. 44), Emre Gemici (dk. 50) (52 Orduspor)

Sarı Kartlar: Gencay, Hüseyin Karabey, Bilal (52 Orduspor), Baran, Mehmet Can (Küçükçekmece Sinopspor)

52 Orduspor, penaltılarda elendi

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur çeyrek finalinde mücadele eden 52 Orduspor FK, ilk maçta deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Kendi sahasında oynanan rövanş maçında aynı skorla 2-0 galip gelen Ordu temsilcisi, maçı penaltılara taşıdı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan 52 Orduspor FK, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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