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52 Orduspor FK Başkanı Bodur: 2. Lig'e Yükselmek İstiyoruz

52 Orduspor FK Başkanı Bodur: 2. Lig'e Yükselmek İstiyoruz
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52 Orduspor FK Kulübü Başkanı Şükrü Bodur, play-off maçlarını kazanarak 2. Lig'e yükselmek istediklerini duyurdu. Bodur, Pazarspor'u mağlup ederek bir üst tura geçtiklerini ve taraftarlardan destek beklediklerini belirtti.

Nesine 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK Kulübü Başkanı Şükrü Bodur, play-off maçlarını kazanarak 2. Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Bodur, AA muhabirine, play-off 1. tur maçında dün sahalarında Pazarspor'u penaltılarda 4-3 mağlup ederek 2. tura yükselme başarısı gösterdiklerini belirtti.

Turu atlayan takımı tebrik eden Bodur, hak edenin kazandığı bir maçı geride bıraktıklarını vurguladı.

Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Bodur, şimdi önlerinde Küçükçekmece Sinopspor maçı olduğunu anımsattı.

Bodur, iki ayaklı maçın ilkini 5 Mayıs'ta deplasmanda, ikincisini ise 9 Mayıs'ta Ordu'da oynayacaklarını belirterek, ikinci turu geçerek hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini kaydetti.

52 Orduspor'u play-off maçları kazanarak 2. Lig'e çıkartmak istediklerinin altını çizen Bodur, bunu çok istediklerini ve camia olarak kenetlendiklerini kaydetti.

Bodur, takımlarını 2. Lig'e çıkarmak için çok çalıştıklarını anlatarak, taraftarları Pazarspor maçında olduğu gibi Küçükçekmece Sinopspor maçında da yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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