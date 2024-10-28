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5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Likya Yarı Maratonu Gerçekleşti

5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Likya Yarı Maratonu Gerçekleşti
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Fethiye'de düzenlenen 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında yapılan Likya Yarı Maratonu'na 12 ülkeden 51 sporcu katıldı. Yarışlarda 10 km ve 21 km parkurlarında dereceye giren sporculara ödül verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında düzenlenen Likya Yarı Maratonu yarışları yapıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin dördüncü haftasında, sahil bandında 10 ve 21 kilometre parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 12 ülkeden 51 sporcu katıldı.

Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek, kadınlarda Ravza Aktan birinci oldu. 21 kilometrede erkeklerde İngiliz uyruklu Joe Stone, kadınlarda Rus uyruklu Evgeniya Shimko ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, festivali tamamladıklarını ve yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Spor

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