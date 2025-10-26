5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.

BAŞAKŞEHİR FARKLI KAZANDI

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov, 45+4 ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti. Antalyaspor'da sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik, 44. dakikada ikinci sarı karttan kırımızı kartla oyun dışı kaldı.

5 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 5 maç sonra kazandı ve puanını 10'a yükseltti. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.