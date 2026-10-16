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5 maçtır kaybeden Samsunspor, Bjelica ile Kasımpaşa hazırlığında neşeli görüntü verdi

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5 maçtır kaybeden Samsunspor, Bjelica ile Kasımpaşa hazırlığında neşeli görüntü verdi
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü. Ligde üst üste 5 maçını kaybeden kırmızı-beyazlılarda antrenmandaki neşeli haller dikkat çekti; takım son antrenmanını yarın yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile hazırlanan Samsunspor'da futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri dikkat çekti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. Top çalma ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Ligde üst üste çıktığı 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlılarda futbolcuların ve teknik heyetin neşeli halleri objektiflere yansıdı. Futbolcular, yaptıkları her olumlu hareketin ardından birbirlerini tebrik ederken, bu anlara zaman zaman teknik heyet de katıldı.

Ligde son sıralara gerileyen Samsunspor, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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