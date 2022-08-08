5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, para yüzmede Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 6 madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, para yüzmede Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 6 madalya kazandı. Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen erkekler 200 metre serbest yarışında Koral Berkin Kutlu birinci, Hamit Demir ikinci, Suudi Arabistan'dan İbrahim Almarzuqi üçüncü oldu. Kadınlar 200 metre serbestte de Sümeyye Boyacı birinciliği, Sevilay Öztürk ikinciliği, Emine Avcu üçüncülüğü elde etti. Erkekler 200 metre ferdi karışık yarışında Özbekistan'dan Azizbek Boyrazarov birinci, İranlı Sina Zeyghaminezhad ikinci, aynı ülkeden Abolfazi Zarif Pouresmaeil Yazdi üçüncü oldu. Kadınlar 200 metre ferdi karışıkta da Uganda'dan Husran Biramahiire Kukundakwe birinciliği, Türk sporcu Şevval Beren Mutlu ikinciliği elde etti. Spor AA / Serhat Çetinkaya Konya Spor Haberler

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