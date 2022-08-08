5. İslami Dayanışma Oyunları A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın Pakistan karşısında çıkacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın Pakistan karşısında çıkacak. Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki diğer 2 maçını 11 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Katar ve 13 Ağustos Cumartesi günü ise saat 19.00'da İran'la yapacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, 14 Ağustos'ta yarı final mücadelesine çıkacak. Final maçı ise 15 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Spor AA / Fatih Çakmak voleybol Konya Spor Haberler

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