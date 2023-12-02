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5 gollü nefes kesen maç! Rizespor, İstanbul ekibini son dakika golüyle devirdi

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Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i 90+2. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi son dakika golüyle kazandı.

İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI

Konuk takım RAMS Başakşehir, 6. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti. Rizespor'da Ibrahim Olawoyin, 12'de durumu 1-1 yaptı. Karadeniz temsilcisi Dal Varesanovic ile 17. dakikada öne geçti. RAMS Başakşehir'de Jerome Opoku'nun 45+1'de attığı golle soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gidildi.

5 gollü nefes kesen maç! Rizespor, İstanbul ekibini son dakika golüyle devirdi

RİZESPOR, SON ANDA GÜLDÜ

Maçın ilk yarısında 4 gol atılırken, ikinci yarıda uzun süre gol çıkmadı. Rizespor'da sahneye 90+2'de Ibrahim Olawoyin çıktı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

5 gollü nefes kesen maç! Rizespor, İstanbul ekibini son dakika golüyle devirdi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçın galibi Çaykur Rizespor, 21 puana yükseldi. RAMS Başakşehir, 12 puanda kaldı. Rizespor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir, ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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