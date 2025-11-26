Haberler

5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı

5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Kopenhag, sahasında Kairat Almaty'yi 3-2 mağlup etti. Kopenhag, bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazandı.

  • Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Kairat Almaty'yi 3-2 yendi.
  • Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.
  • Kairat Almaty, 1 puanda kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Kopenhag ile Kairat Almaty karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Viktor Dadason, 59. dakikada penaltıdan Jordan Larsson ve 73. dakikada Robert Silva kaydetti. Kairat Almaty'nin golleri 81. dakikada Dastan Satpaev ile 90. dakikada Olzhas Baybek'ten geldi.

KOPENHAG İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Kopenhag, Villarreal deplasmanına gidecek. Kairat Almaty, Olympiakos'u ağırlayacak.

