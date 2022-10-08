5 gol yiyen Sakaryaspor'da taraftarın futbolcuya yaptırdığı hareket başkanı çileden çıkardı

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Sakaryaspor taraftarı, farklı yenilgi sebebiyle özür dilemek için tribün önüne gelen futbolcu Kabongo Kasongo'ya üçlü çektirdi. Bu görüntü karşısında oldukça sinirlenen Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç taraftarların yanına gelerek, "5 tane yedik oğlum farkında değil misiniz! Niye üçlü çektiriyorsunuz adama!" dedi.