47. İstanbul Maratonu'nda Ödül Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve davetliler katıldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Erkeklerde birinci olan Rhonzas Lokitam Kilimo ile kadınlarda birinci olan Bizuager Aderra, 50'şer bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Genel klasmanda ikinci olan kadın ve erkek sporculara 20'şer bin dolar, üçüncü olan kadın ve erkek sporculara ise 10'ar bin dolar para ödülü verildi.