45 Barbaros Gençlik Spor İlk Galibiyetini Aldı

Manisa Süper Amatör Lig B Grubunda mücadele eden 45 Barbaros Gençlik Spor, Lalelispor'u 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Takım, 4 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bu sezon ilk kez Manisa Süper Amatör Lig B Grubunda mücadele eden 45 Barbaros Gençlik Spor ilk galibiyetini aldı.

Manisa Süper Amatör Lig B Grubunda bu sezon ilk kez mücadele eden 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü 3. maçında Ertuğrul Dilek Tesisleri'nde karşılaştığı Lalelispor'u 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 45 Barbaros Gençlik Spor'un gollerini, Sait Aydın, Adem Çağ ve Sefa Bilici kaydetti.

45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü ligin 4. haftasının sonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 11 takımlı ligde 8. sırada yer aldı.

Manisaspor'un bay geçtiği haftada Nurlupınar Gençlergücü Mütevelli 1965'i 3-0, Karaköyspor FK Çıkrıkçıspor'u 3-1, Maltaspor Çatalköprüspor'u 2-1 mağlup ederken, Turgutlu İstasyonspor ise ligden çekilen Aşağı Çobanisaspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

Ligin 4. haftasının sonunda 4'te 4 yapan Nurlupınar Gençlergücü 12 puanla lider tamamlarken, Maltaspor 10 puanla 2., Karaköyspor FK ise 7 puanla 3. sırada yer aldı. Manisaspor ise 3 maçta topladığı 6 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor.

Manisa Süper Amatör Lig B Grubunda 5. haftanın programı ise şöyle: Çatalköprüspor-45 Barbaros Gençlik Spor, Çıkrıkçıspor-Aşağı Çobanisaspor, Lalelispor-Manisaspor, Mütevelli 1965- Karaköyspor FK, Turgutlu İstasyonspor-Maltaspor. - MANİSA