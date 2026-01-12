Haberler

44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü Haber Videosunu İzle
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Lansman programı kapsamında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi. Mücadeleye 44 yaşındaki eski milli kaleci Volkan Demirel'in röveşata golü damga vurdu.

  • 44 yaşındaki Volkan Demirel, GençLig projesinin 2026 lansmanında düzenlenen gösteri maçında röveşata gol attı.
  • Volkan Demirel'in golü, Mesut Özil'in ceza sahası içine yükselttiği topu göğsüyle kontrol edip röveşata ile atmasıyla gerçekleşti.
  • Gösteri maçı 8-8 eşitlikle sona erdi ve Volkan Demirel'in golü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı İstanbul'da yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

Lansman programına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra futbolcular; Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı gösteri maçı düzenlendi.

VOLKAN DEMİREL'DEN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

8-8 eşitlikle sona eren karşılaşmaya 44 yaşındaki Volkan Demirel'in harika röveşata golü damga vurdu. Eski milli kaleci, Mesut Özil'in ceza sahası içine yükselttiği topu göğsüyle kontrol etti. İyi yükselen Volkan Demirel, topu şık bir röveşata ile ağlarla buluşturdu. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryecisi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı

Boynunda kitle tespit edildi, ameliyat masasına yatacak
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor

Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Başvurular başlıyor
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir