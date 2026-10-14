43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 42 otomobil ve 84 sporcuyla 16-18 Ekim'de koşulacak.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 16-18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre ???????Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından organize edilen ralliye, 42 otomobil ve 84 sporcu katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Otokar, Remed Assistance, Salados, Fora, Auto Club, Power App, Telsan ve Auto Karasu katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, 16 Ekim Cuma günü saat 18.30'da Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek start seremonisiyle başlayacak.

Ekiplerin 3 gün boyunca toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edeceği organizasyonun servis alanı, TOSFED Körfez Yarış Pisti olacak.

Ralli, 18 Ekim Pazar günü saat 16.20'den itibaren Milli İrade Meydanı'ndaki finiş podyumunda son bulacak.

Kocaeli Rallisi öncesinde Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz 104 puanla liderliğini sürdürürken, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda da Ömer Güneş 77 puanla ilk sırada bulunuyor.

Kaynak: AA