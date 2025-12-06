Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor

Haberler

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 42. Kocaeli Rallisi, 39 otomobil ve 78 sporcunun katılımıyla Kocaeli'nde devam ediyor. Yarışlar, 110 kilometre uzunluğundaki özel etaplarda gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda 39 otomobil ve 78 sporcu, bugün ve yarın toplam uzunluğu 110 kilometre olan 9 özel etapta yarışacak.

Umuttepe mevkisindeki 18,22 kilometre uzunluğundaki "Petrol Ofisi Maxima Özel" etabında ilk geçişler sabah saatlerinde başladı. Çok sayıda izleyici, yarışları 8 virajın kuşbakışı izlenebildiği seyirci noktasından takip etti.

Rallide 2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği etkinlik, yarın saat 17.25'te Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak finiş podyumu ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor



