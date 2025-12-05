Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde seremonik start töreni yapıldı.

Organizasyonda ekipler, yarın saat 17.25'te Otokar seyirci özel etabını geçecek.

Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verilecek organizasyonda, yarışmacılar iki gün boyunca 110 kilometrelik 9 özel etapta mücadele edecek.

Rallide 2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği etkinlik, 7 Aralık Pazar günü saat 17.25'te pistte yapılacak finiş podyumu ve ödül töreniyle sona erecek.