41 yaşında sahalara dönen Sneijder'in son halini görenler tanıyamıyor
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, futbolu bırakmasının ardından 41 yaşında sahalara döndü ve Hollanda 8. Lig (4e Klasse) takımı OSM '75 Maarssen formasıyla maça çıktı. Futbolseverler, kilo alan Sneijder'i tanımakta zorlandı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 41 yaşında sahalara geri dönerek Hollanda amatör liginde forma giydi.

HOLLANDA 8. LİG'DE MÜCADELE ETTİ

Hollanda'nın 8. Lig (4e Klasse) takımlarından OSM '75 Maarssen takımı cumartesi günü büyük bir sürprize imza attı. 2019 yılında profesyonel futbolu bırakan Wesley Sneijder, 41 yaşında yeniden yeşil sahalara adım attı. Maarssenbroek'teki Sportpark Fazantenkamp'ta oynanan Focus '07 maçında yedek kulübesinde başlayan Sneijder, ikinci yarıda oyuna dahil edildi ve yaklaşık 20 dakika forma giydi. Maç 1-0 OSM '75 lehine sonuçlanırken, Sneijder'in gelişiyle tribünler dolup taştı.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Sneijder'in futbolu bırakmasının ardından epey bir kilo aldığı gözlemlenirken, futbolseverler sosyal medyaya düşen görüntülerde yıldız ismi tanımakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

