40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı

40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Portekiz, deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz, 2-1'lik skorla kazandı.

RONALDO'DAN 937. GOL

Mücadelede ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken, 48. dakikada Almanya, Florian Wirtz'in attığı golle 1-0 öne geçt.Portekiz'de geri dönüşün ateşini Francisco Conceiçao yaktı. Yıldız isim, 63. dakikada harika bir golle skoru 1-1'e getirdi. Konuk ekip galibiyet golünü ise yıldızı Ronaldo ile buldu. Dakika 68'de sahneye çıkan Ronaldo, kariyerindeki 937. golü atarak takımına galibiyeti getirdi.

PORTEKİZ FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Bu sonuçla birlikte Portekiz, adını finale yazdıran taraf oldu. Almanya ise turnuvaya veda etti. Portekiz finalde, İspanya-Fransa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final maçı ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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