40 saniye oyunda kalan Moise Kean, sosyal medyada dalga konusu oldu

İtalyan devi Roma, Serie A'nın 25. haftasında sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede Juventuslu futbolcu Moise Kean, oyuna girdikten 40 saniye sonra rakibi Juan Cuadrado'ya tekme attı ve kırmızı kart gördü. 40 saniye oyunda kalan 23 yaşındaki futbolcunun yapmış olduğu bu hareket sosyal medyada dalga konusu oldu.

İtalya'da haftanın maçında Roma ile Juventus, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Mancini'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

40'INCI SANİYEDE KIZARDI

Öte yandan Juventus'ta 89. dakikada Juan Cuadrado'nun yerine giren Moise Kean, sadece 40 saniye sahada kaldı. 90'ıncı dakikada rakibi Mancini'ye tekme atan genç futbolcu, doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 23 yaşındaki futbolcu bu hareketi sonrası sosyal medyada dalga konusu oldu.

PUAN DURUMLARI

Ev sahibi Roma, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarttı ve puan durumunda 65 puanlı lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. basamakta yer aldı. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona eren Juventus ise 35 puanla 8. sırada yer aldı.

İşte sosyal medyada Moise Kean'a yapılan bazı yorumlar;