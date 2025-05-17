4. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Köyceğiz'de Yapılacak

4. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası Köyceğiz'de Yapılacak
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 17-19 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek 4. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından 330 veteran sporcu katılacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası 17- 19 Mayıs 2025 tarihlerinde Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Köyceğiz spor Kulübü tarafından 4. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından katılan 330 veteran sporcu arasında gerçekleşecek. Masa tenisi sporcuları her yıl Köyceğiz'de toplanıp hem spor yapıyor hem de bölgeyi gezerek tatil yaparken bir yandan da Köyceğiz'in gönüllü tanıtım elçileri oluyorlar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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