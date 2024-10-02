Üye Girişi
Haberler

4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt

4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına yanıt verdi. Ilıcalı, 4 soru sorarak Galatasaray'dan açıklama beklediğini ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün düzenlendiği basın toplantısında yaptığı açıklamalara cevap veren Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'le alakalı bir paylaşım yaptı.

Ilıcalı'nın açıklaması şöyle;

"Dün sözlerime başlarken "Konuşacağım her şey somut olacak, bir iddia, gri alan üzerinde konuşma yapmayacağım. Kimse de laf kalabalığı yapmasın, konuşmayı başka yerlere çekmesin, kinimi kusacağım diye bize saldırmasın" dedim. Ancak ne yazık ki kalemşörler tam olarak laf kalabalığı çerçevesinde, topyekün cevap yetiştirme çabası içerisindeler.. Az önce aklınca bana mesaj vermeye çalışan Metin Öztürk de yine laf kalabalığıyla konuyu dağıtmaya çalışıyor.. Özellikle eski başkanımızın seçim kazanma hırsıyla yaptığı, yargıya taşıdığım mesnetsiz ve çirkin iftiralar üzerinden bana saldırmaya çalışanlar komik duruma düşüyorlar. Alakasız konular odağında beni karalama ve olayı sulandırma çabasında olanlara somut cevap vereceğim:

TV8'de yayınlanan bahis reklamı, Hollandalı servis sağlayıcıdan gelen, sinyali dışarıdan alınan, kanalımızın anlaşması olmayan ve hiçbir bedel almadığımız bir reklamdı. Bunu kamuoyuna açıkladık, bu gerçek herkes tarafından biliniyor. Şimdi bana laf yetiştirmeye çalışan sözcüler ve Metin Öztürk, size yarattığınız alakasız gündemi bir yana bırakıp gerçeklere yönelik 4 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum:

1- Ben hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım.

Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı? Sponsorluğundan para aldınız mı?

2- Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu?

Bu durum haksız rekabet yaratmıyor mu?

3- Geçen sezon transfer ettiğiniz futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor.

Siz yalanlayabiliyor musunuz?

4- Bu durum haksız rekabet olmuyor mu? İki durumda harcama limitlerinde size haksız avantaj sağlamıyor mu?

Konuyu bambaşka yerlere dağıtıp bana saldırınca zor durumda ve suçlu görünüyorsunuz.

Bu net sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Metin Öztürk Acun Ilıcalı Galatasaray Fenerbahçe Futbol Yerel Spor

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablasından ilk sözler
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500

Yorumlar (3)

Temel Temel:

Acun abi sen bir magazin muhabri iken kısa sürede o servete nasıl kavuştun. açıklada bizde faydalanıp üç beş kuruş kazanalım. memleketimizin %85 geçim derdi ile boğuşur iken sen ne anlatıyorsun. gündemi değiştirecek senmi kaldın. işne gücüne bak sen. balı tuttun parmağı yalıyorsun

52
9
yanıtYanıtla
Tutankamon Hoca:

Acun el nesrrinin atamadıgı golleri 90 bırakmış haha

18
19
yanıtYanıtla
Hayri:

Bu master şefin canı boşluktan çok sıkılıyormuşta kimse farkedememiş fenere geldi canlandı her gün biyere su yapıyor

4
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR RAPİD WİEN CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Cihan Aydın FIFA kokart listesinden çıkarıldı mı? Sinan Ateş davasında son durum nedir? Sinan Ateş davasında kimler kaç yıl ceza aldı? Başakşehir Rapid Wien maçı CANLI izle! (HD) Başakşehir Rapid Wien maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR RAPID WIEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir Rapid Wien nereden izlenir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi 2024! Tek tırnaklı eti hangi markalarda var? 3 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Aslan, Yengeç, Balık burcu yorumu! 3 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });