Haberler

4 Eylülspor adını yarı finale yazdırdı

4 Eylülspor adını yarı finale yazdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U12 Gençler Ligi play-off çeyrek finalinde 1299 Bilecikspor'u 2-0 yenen 4 Eylülspor, yarı finale çıktı. Rakibi Bozüyük Gücüspor oldu.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde sezon sona ermesiyle oynana play-off müsabakalarında 4 Eylülspor adını yarı finale yazdırdı.

3 gruplu Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu sona ererken, play off çeyrek final karşılaşmalarında 1299 Bilecikspor Kulübü ile 4 Eylülspor karşı karşıya geldi. Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana maçı 2-0 kazanan 4 Eylülspor adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Bozüyük Gücüspor'un rakibi olurken, müsabaka bugün saat 18: 30'da İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak. Bu maçın kazanını Lefke Birlikspor'u yenerek finale yükselen Vitraspor'un rakibi olacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi

Kapılar açılınca hücum ettiler
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasının kritik ismi Umut Altaş ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı

6 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı