Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'ndaki yağlı güreşlerde başpehlivanlığı İsmail Balaban aldı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Er Meydanı'nda yapılan güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başpehlivan kategorisinde birçok ünlü güreşçi şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Çeyrek finalde Orhan Okulu ile Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan ile Yusufcan Zeybek, Hazar Şakar ile İsmail Balaban, Ali Gürbüz ile Mustafa Taş karşılaştı.

Mücadeleler sonucunda İsmail Balaban, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş ile Hüseyin Gümüşalan rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İsmail ile Ertuğrul, Mustafa ile Hüseyin eşleşti.

İlk olarak bu yıl Kırkpınar'da ikinci olan Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek finale yükseldi. İsmail Balaban-Ertuğrul Dağdeviren maçı ise normal sürede sonlanmadığı için puanlama güreşine gitti. Bu bölümde rakibine üstünlük kuran 2013 ve 2017 Kırkpınar şampiyonu İsmail, adını finale yazdırdı.

Uzun süren final müsabakasında rakibine üstünlük kuran İsmail Balaban, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda başpehlivanlığa ulaştı.

Kategorilere göre dereceye giren sporcular

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda yağlı güreşlerde kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle:

Başpehlivan:

1. İsmail Balaban

2. Mustafa Taş

3. Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan

Başaltı:

1. Emirhan Ergin

2. Onur Susuz

3. Yıldıray Pala, Hüseyin Kalaycı

Büyük orta:

1. Alparlan Tekmen

2. Emre Duman

3. Emin Erdoğan, İsmail Can

Küçük orta büyük

1. Emre Aydıldız

2. Celal Bayar Çilenge

3. Tolga Odabaşı, Murat Sert

Başpehlivan İsmail Balaban: "Birinci olduğum için mutluyum"

Dünya Göçebe Oyunları'nda ilk kez yer alan yağlı güreşte ilk başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, gururlu olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan İsmail, "Birinci olmayı başardığım için çok mutluyum. Yurt içinden ve yurt dışından güzel bir katılım vardı. Yurt dışından gelen ve ilk defa yağlı güreş tutan sporcular, ilk defa yapmalarına rağmen bizleri zorladılar. Kıran kırana, çok güzel mücadeleler oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Finalde de takım arkadaşım Mustafa Taş ile karşılaştım. Genç, dinamik ve bu yıla damgasını vuran bir güreşçi. Hak edenin kazanmasını istedik. Hem takım arkadaşıyız hem de iki Türk olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Galip gelen taraf ben oldum. Birinci olduğum için mutluyum." diye konuştu.

İsmail, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılan Türk sporcuların millilik kategorisine alınmasıyla ilgili çalışmayla alakalı, "Yağlı güreşimiz bizim geleneksel sporumuz. Uluslararası boyutu olmadığı için millilik söz konusu değildi. İlk defa bu yıl farklı ülkelerin de katılımıyla millilik duygusunu biz de yaşadık. Çok da güzel oldu. Yağlı güreşte ilk defa ülkemizi temsil ettik ve milli gururu yaşadık." ifadelerini kullandı.

TGGF Başkanı Türkiş: "Favori sporcumuz İsmail Balaban kazandı"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, yağlı güreşlerde favori sporculardan İsmail Balaban'ın birinci olduğunu söyledi.

Yağlı güreşlerin 8 favori pehlivanından birinin kazandığını aktaran Türkiş, "Yabancıların kazanmasını beklemiyorduk. Bizim bu tarz organizasyonlardaki favori sporcumuz İsmail Balaban kazandı. Pazar günü bütün geleneksel güreş dallarının finalini yapacağımız 'büyük güreş'e katılma hakkı elde etti. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Göçebe Oyunları'na katılan geleneksel güreş sporcularının milli sayılması için çalışma yaptıklarını aktaran Türkiş, "Tüm güreşçilerimiz, uluslararası organizasyonda Türkiye adına mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmede milli olmasıyla ilgili çalışmalarımızı sonuna getirdik. İnşallah milli olacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.