4. Dünya Göçebe Oyunları - Atlı cirit müsabakası

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye Atlı Cirit Milli Takımınca gösteri sunuldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye Atlı Cirit Milli Takımınca gösteri sunuldu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Türk Atlı Cirit Milli Takımı'nın sunduğu gösteri ilgiyle izlendi. Ayrıca, izleyicilere atlı ciridin geçmişi ve kurallarına ilişkin bilgiler verildi.

Türklerin en eski sporlarından olan atlı ciritte, at üstündeki iki takım, birbirlerinin kalelerine yapılan hücumun ardından rakip atlıyı cirit atarak vurmaya çalışıyor. Rakibi vuran takım puan alıyor, eğer atışı kaçırırsa ya da rakibinin hücumundan önce kalesinden çıkış yaparsa ceza puanı alıyor.