4 büyükler ortak forma çıkarıyor! Tüm gelir depremzedelere bağışlanacak

Türk futbolunun önde gelen 4 kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere ortak bir forma satışa çıkarmayı planlıyor.

Türkiye'ye felaketi yaşatan depremin yaralarını sarmak için herkes seferber olurken, spor camiası da yardım kampanyaları düzenliyor. Son olarak 4 büyük kulüp ortak forma hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

4 BÜYÜKLERDE ORTAK PROJE

Fanatik'te yer alan habere göre, Türk futbolunun önde gelen 4 kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için ortak bir proje geliştirmek için harekete geçti.

ÖZEL FORMA TASARLANACAK

Kulüp Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planı masaya yatırıldı. Bu özel formadan elde edilecek tüm gelir ise depremden etkilenen vatandaşlar için kullanılacak.