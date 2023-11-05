3Gen Holding Elazığspor, Anadolu Üniversitesi'ni 3-2 yendi
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TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında 3Gen Holding Elazığspor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 3-2 yendi. Maçta Elazığspor'dan Burak, Çağrı ve Cengizhan gol atarken, Anadolu Üniversitesi'nden İbrahim 2 gol kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta maçında 3Gen Holding Elazığspor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 3-2 yendi.
Hakemler: Hasan Avcı, Ersin Erbay, Tolga Okumuş
3Gen Holding Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Hasan Ekici (Mesut dk. 46), Çağrı Yağız Yasak (Cengizhan dk. 69), Berşan Yavuzay, Metin Peker, Fatih Kıran (Soner dk. 90), Yağızcan Erdem (Beykan dk. 46), Burhan Arman, Mikail Koçak, Bahattin Köse (Murat Torun dk. 69)
Anadolu Üniversitesi: Şener Özcan, Rıdvan Coşkun, Onur Garip (Yiğit dk. 77), Yasin Yener (Nizamettin dk. 56), Ulaş Yılmaz (Emirhan dk. 65), İbrahim Zeytin, Halil İbrahim Yazğılı, Hüseyin Cankut Atasoy, Muhammed Emin Bakan, Abdullah Şahin, Ali Fırat Kasap (Hüseyin dk. 65)
Goller: Burak (dk. 48), Çağrı (dk. 51), Cengizhan (dk. 90 pen.) (Elazığspor), İbrahim (dk. 3, 8) (Anadolu Üniversitesi)
Sarı kartlar: Cengizhan, Fatih (Elazığspor), Yasin (Anadolu Üniversitesi) - ELAZIĞ