39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Güncelleme:
Monterrey'de forma giyen 39 yaşındaki İspanyol yıldız Sergio Ramos, kulüpteki son maçına çıktığını belirterek takımına veda etti. İspanyol yıldız, Avrupa'dan teklif bekliyor.

  • Sergio Ramos, Monterrey ile olan sözleşmesinin 31 Aralık 2025'te sona ereceğini açıkladı.
  • Sergio Ramos, kariyerinde çıktığı 848 maçta 124 gol ve 42 asist yaptı.
  • Sergio Ramos, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendireceğini belirtti.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan 39 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti.

"BUGÜN SON MAÇIM"

Meksika Ligi takımlarından Monterrey'in formasını giyen Sergio Ramos, takımınınToluca ile oynadığı maçın ardından TUDN'ye konuşarak kulübüne veda ettiğini açıkladı. Deneyimli oyuncu, "Geçen hafta çok net bir şekilde belirttim, bugün son maçım" dedi.

AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre;Monterrey ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek Ramos, futbola devam etmek istiyor. Yıldız oyuncunun, özellikle Avrupa'dan teklif beklediği ve gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen Ramos, Sevilla ve PSG formalarını da giymişti. İspanyol savunmacı, kariyerinde çıktığı 848 maçta 124 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
