38'lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi

UEFA Avrup Ligi ilk hafta maçında Fransa temsilcisi Lille ile Norveç ekibi Brann karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Lille, 2-1'lik skorla kazandı.

38'LİK GIROUD GALİBİYETİ ALDI

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoyla geçti ve ilk yarıda gol olmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lille, 54. dakikada Hamza Igamane ile öne geçti. Konuk ekip Brann, bu gole 59. dakikada Saevar Atli Magnusson ile karşılık verdi. Maçta son sözü Lille forması giyen 38 yaşındaki Olivier Giroud söyledi. Oyuna sonradan giren Giroud, 80. dakikada sahneye çıktı ve takımına maçı kazandırdı.

BERKE ÖZER İLK 11'DE FORMA GİYDİ

Sezonun başında Eyüpspor'da Lille'e transfer olan milli kalecimiz Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Lille, Avrupa'ya 3 puanla, Brann ise puansız başladı. Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Lille deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Brann ise kendi sahasında Utrecht'i ağırlayacak.