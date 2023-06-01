36 yaşındaki Olcay Şahan'ın kariyeriyle ilgili aldığı karar futbolseverleri şaşırttı

TFF 2. Lig ekibi Afyonspor'da başarılı bir performansla sezonu tamamlayan Olcay Şahan, futbola devam etme kararı aldı. 36 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vücudum ve enerjim el verdiği için bu büyük tutkuyu bir kaç sene daha sürdürüp futbol hayatıma devam etme kararı aldığımı bildirmek istiyorum." dedi. Şahan'ın bu kararı sonrası birçok teklif alması bekleniyor.

Afyonspor'da iyi bir sezon geçiren 36 yaşındaki Olcay Şahan, futbola birkaç sene daha devam edeceğini açıkladı.

"DEVAM ETME KARARI ALDIM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan, "Öncelikle hayattaki en büyük tutkum olan futbola geri dönme kararımın ne kadar doğru bir karar olduğunu 14 asist yapıp, 6 gol atarak gösterdiğimi düşünüyorum. Vücudum ve enerjim el verdiği için bu büyük tutkuyu bir kaç sene daha sürdürüp futbol hayatıma devam etme kararı aldığımı da bildirmek istiyorum.

"YENİ SEZONDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Bu sene formasını gururla taşıdığım Afyonspor ile sözleşmem sona erdiği için şimdilik ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında birlikte omuz omuza olduğum tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Yeni sezonda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan'ın paylaşımı: