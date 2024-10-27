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36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Sona Erdi

36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Sona Erdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, 21-26 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Yarışlar, Bodrum ve Milas koylarında gerçekleştirildi ve ödül töreniyle tamamlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Yarışlar bu yıl 21-26 Ekim'de Bodrum ve Milas'ın koylarında yapıldı. Yerli ve yabancıların yer aldığı yarışlarda 150'ye yakın teknede 2 bine yakın kişi maviliklere yelken açtı.

Bodrum limanından başlayan yarışlar Karaada, Çökertme, Kissebükü başta olmak üzere birçok koyda gerçekleştirildi.

Yarışların sonunda ilçedeki bir gece kulübünde ödül töreni düzenlendi.

Törene; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal'ın da arasında olduğu çok sayıda protokol ve yelkenci katıldı.

"36. Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışlarında genel klasmanda "Gara Poşet" teknesi birinciliği elde ederken, "Gargantua" ikinci, "Maximiles Black STS Bodrum" teknesi de üçüncü oldu.

Yarışlarda ayrıca 12 mil en hızlısı "Sallyna", Challenge Cup "Daima", Cruiserda da "Anadolu Hayat Emeklilik Pupa" tekneleri birinci sırada yer aldı.

Gecede derece alanlara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

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