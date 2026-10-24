35. Alanya Triatlonu, 2026 Avrupa Triatlon Kupası ile Galip Dere Plajı'nda başladı

35. Alanya Triatlonu, 2026 Avrupa Triatlon Kupası ile Galip Dere Plajı'nda başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
35. Alanya Triatlonu, Galip Dere Plajı'nda 2026 Avrupa Triatlon Kupası ile başladı. Kadınlarda 35, erkeklerde 66 sporcu mücadele ederken organizasyon yarın Yaş Grupları Türkiye Finali ve Paratriatlon Dünya Kupası ile tamamlanacak.
Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen 35. Alanya Triatlon Yarışları başladı.
Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından Alanya Triatlonu, Galip Dere Plajı'nda 2026 Avrupa Triatlon Kupası'yla start aldı.
Kadınlarda 35, erkeklerde 66 sporcu, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.
Kadınlarda İsviçre'den Anouk Danna birinci, Almanya'dan Anabel Knoll ikinci, Büyük Britanya'dan Isabella Hayes üçüncü oldu.
Erkeklerde ise birinciliği Fransa'dan Martin Hubner, ikinciliği Büyük Britanya'dan Sam Hart, üçüncülüğü Rusya'dan Dmitrii Karpeev elde etti.
Organizasyon yarın Alanya Triatlonu Yaş Grupları Türkiye Finali ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışlarıyla tamamlanacak.