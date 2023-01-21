34 yıl önce deplasmana giden otobüs bir daha dönmedi

SAMSUN (İHA) – Bundan tam 34 yıl önce, 20 Ocak 1989'da kaza yapan Samsunspor kafilesinde hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personeller duygusal bir törenle anıldı.

SAMSUN (İHA) – Bundan tam 34 yıl önce, 20 Ocak 1989'da kaza yapan Samsun spor kafilesinde hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personeller duygusal bir törenle anıldı.

Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsun spor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kazanın 34. yıl dönümünde Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan tören, dualarla devam etti.

Vali Zülkif Dağlı: "Hayatını kaybeden değerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Törende bir konuşma yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Şu ortamı 2 yıldır yaşıyorum, siz 34 yıldır yaşıyorsunuz. Bu ortam Samsun'un değerlerine gösterdiği vefanın örneğidir. Demek ki bu kadar sevilmişler ve candan yaklaşmışlar ki böylesine bir hazirun anmak ve Fatiha okumak için kabirlerin başına geldi. Hayatını kaybeden değerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Samsun'un vefasından dolayı da Samsunlu hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Samsun spor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Samsun spor ve Türk futbolcu için acı bir gün. Uzun yıllardan beri insanlar bu acıyı içlerinde yaşıyor. Bu değerlerimizin anılması çok değerli. Değerli isimler Türk futbolunda her yıl anılacak. Hayatını kaybeden spor adamlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanvekili Savaş Boyar da duygularını şu cümlelerle aktardı:

"34 yıl önce ülkemizi yasa boğan bu elim trafik kazasının yıl dönümündeyiz. Değerlerimizi kabri başında anıyoruz. Unutmak mümkün değil. Her daim kendilerini içimizde yaşatıyorum. Samsunspor'a verdikleri hizmetler asırlarca anılacak. Samsunsporlu olarak bizlerin yağacağı iş; rahmetle anmak. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı. Takımımız bu yıl şampiyon olursa onların da mezarlarında daha rahat uyuyacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Tören, duaların okunması ve çelenk sunumunun ardından Kıranköy Mezarlığı'nda da devam ederken. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Zonguldak ve Sırbistan'da da hayatını kaybeden futbolcular için tören yapıldı.

Anma törenine ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsunspor futbolcuları Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, eski futbolcular, altyapı oyuncuları ve taraftarlar katıldı. - SAMSUN