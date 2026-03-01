Haberler

336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Bursaspor bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım konumuna yükseldi, şampiyonluk yarışında hücum gücünü avantaj haline getirdi.

  • Bursaspor, Türkiye profesyonel futbol ligleri genelinde 70 gol atarak en çok gol atan takım oldu.
  • Bursaspor'un 70 gollük performansı, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil tüm liglerde gol sayısında zirvede yer almasını sağladı.
  • Süper Lig'de Galatasaray 58 gol, 1. Lig'de Esenler Erokspor 67 gol, 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrol Spor 55 gol attı.

Bu sezon gösterdiği hücum performansıyla öne çıkan Bursaspor, Türkiye profesyonel futbol ligleri genelinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım oldu. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil tüm liglerde gol sayısında zirvede yer alıyor.

BURSASPOR TÜM RAKİPLERİNİ TEK TEK SOLLADI

Bursaspor'un 70 gollük üretimi, rakip savunmalara karşı sürekli baskı kuran hücum anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeşil-beyazlılar sadece kendi liginde değil, aynı zamanda profesyonel liglerin tamamında rakiplerinin önünde yer alarak hücumda istikrarını korudu.

Türkiye profesyonel liglerinde gol sayıları şu şekilde gerçekleşti:

"Süper Lig'de Galatasaray, 58 gol. 1. Lig'de Esenler Erokspor, 67 gol. 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrol Spor, 55 gol."

