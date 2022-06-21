33 yaşındaki Nwakaeme'ye 4.5 milyon euro maaş! Yeni adresi belli oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. Adı birçok Süper Lig ekibiyle de anılan tecrübeli kanat oyuncususu Suudi Arabistan ekibi El İttihad ile anlaştı.
Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Anthony Nwakaeme, sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca Karadeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. Adı Süper Lig devleriyle de anılan isim rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.
EL İTTİHAD İLE ANLAŞTI
Özgür Sancar'ın haberine göre; tecrübeli oyuncuSuudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Tecrübeli kanat oyuncusu Trabzonspor formasıyla 47 gol, 40 asist kaydederek kulüp efsaneleri arasına adını yazdırmıştı.