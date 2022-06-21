33 yaşındaki Nwakaeme'ye 4.5 milyon euro maaş! Yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Anthony Nwakaeme, sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca Karadeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. Adı Süper Lig devleriyle de anılan isim rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

EL İTTİHAD İLE ANLAŞTI

Özgür Sancar'ın haberine göre; tecrübeli oyuncuSuudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Tecrübeli kanat oyuncusu Trabzonspor formasıyla 47 gol, 40 asist kaydederek kulüp efsaneleri arasına adını yazdırmıştı.