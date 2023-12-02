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30 Ülkeden Bin 700 Sporcunun Katıldığı Kar Spor İda Ultra Maratonu Başladı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyünden başlayan ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde son bulacak olan 30 ülkeden bin 700 sporcunun katıldığı Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı. Yarış, Kazdağları'ndaki benzersiz manzaralar eşliğinde gerçekleşiyor ve toplam 16 köyden geçiyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyünden başlayan ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde son bulacak olan 30 ülkeden bin 700 sporcunun katıldığı Kar Spor İda Ultra Maratanu başladı.

Çanakkale'nin Yeşilyurt köyünden start alan Kar Spor İda Ultra, sporcuları doğa ve tarih ile buluşturdu. Kazdağları'ndaki bu mücadeleye benzersiz manzaralar eşlik etti. 5 farklı parkurdan oluşup toplam 16 köyden geçen koşu Aeneas Kültür Rotası'na da dokundu.

Kazdağları, Türkiye'nin en önemli Ultra-Trail yarışların 'danKar Spor İda Ultra'ya ev sahipliği yapıyor. Edremit Körfezi'nin etkileyici manzarası eşliğinde, 600 senelik tarihi olan Yeşilyurt köyünden start alan yarışçıları zeytin bahçeleri arasında, tarihin izinden gidilen birbirinden çetin parkurlar zorladı.

Bin 700 koşucuyu bir araya getiren Kar Spor İda Ultra, Sekizbuçuk 8,5K, Köy Koşusu KOK 15K, Run Zeus RUZ 36K, İda Half Ultra İHU 66K, İda Ultra İDU 110K parkurlarından oluşuyor ve yörenin birbirinden güzel 16 köyünü kapsıyor. Sporcular özellikle Mıhlı Çayı geçişinde soğuk su ve akıntıyla uğraşmak zorunda kaldılar.

Sporcular sırasıyla; Yeşilyurt, Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Kızılçukur, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre, Kavurmacılar, Beyoba, Pınarbaşı, Mehmetalan, Zeytinli ve Kızılkeçili olmak üzere toplam 16 köyden geçerek, termalleriyle ünlü Güre Kasabası'ndaki bitiş noktasına varmaya çalışacak.

Edremit Körfezi'nin etkileyici manzarası eşliğinde, zeytin bahçeleri arasında, tarihin izinden gidilen birbirinden çetin parkurlar, koşucuları bir şehirden başka bir şehre taşıyor. Yarış, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyündentan başlayarak Balıkesir'in Edremit İlçesi Güre Mahallesine kadar uzanacak. Edremit Körfezi'nden Altınoluk'a yayılan Biga Yarımadası'nın en yüksek dağı olan Kaz Dağları'nın bol oksijeni eşliğinde start alan koşucular ödüllerine 3 Aralık 2023 Pazar günü kavuşacak.

Kar Spor İda Ultra Maraton'un Yarış Direktörü Polat Dede, "Bu sene yaklaşık bin 700'e yakın sporumuz var, yaklaşık 30 ülkeden. Bu sayıya ulaşmış durumdayız. Biz her sene destekçilerimizi de bize kattıklarıyla büyüyerek ilerliyoruz. Bölgenin tanıtımı için ve bizim için çok önemli İda Ultra yani burayla özdeşleşen bir yarış" dedi.

Edremit Belediye Başkan Yarıdımcısı Tayfun Canlı ise "Bu sene yedincisini düzenliyoruz. Muhteşem katılım var. İda Ultra Maraton bundan 7 yıl önce 200 kişinin katılımıyla başlayan bir organizasyondu. Bugün bin 800 katılımcı ile birlikte uluslararası bir organizasyon haline dönüştü. Sabah gün doğmadan karanlıkta Çanakkale sınırında Yeşilyurt köyünden başlayan maraton kuşumuz 5 etaptan oluşuyor. En yüksek 110 km'de olacak ve gün batımında yani karanlıkta bitecek" dedi.

Yeşilyurt köyünde başlayarak Edremit'in Altınoluk Mahallesin'de son bulan 36K yarışında ise dereceye girenlere Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan madalyalarını verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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