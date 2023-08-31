30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası Samsun'da Son Buldu

Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası, Atakum Doğa Cafe Özel Spor Tesisinde gerçekleştirildi. Turnuvada birinci Rıdvan Ekiz, ikinci Ayhan Şahinkaya, üçüncü Burak Seven ve Engin Yazıcı oldu. Ödüller ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verildi.