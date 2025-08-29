30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası, Adana'da yapıldı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası, gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hentbol Federasyonu Adana İl Temsilciliği ile Çalışkur Sigorta tarafından düzenlenen etkinlik Asım Savaş Spor Salonu'nda yapıldı.

Adana'nın yanı Antalya, Hatay ve Osmaniye'den takımların katıldığı etkinlik 3 gün sürdü.

Oynanan maçlar sonucunda Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi birinci, İskenderun Belediyespor ikinci, Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Dereceye giren ve katılan takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi Antrenörü Sertan Sarpaş, gazetecilere, birinci olan takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Takımını bundan sonraki süreçte daha iyi yerlerde görmek istediğini belirten Sarpaş, "Zafer Kupası, sezon öncesi güzel ve anlamlı bir turnuva oldu. Oynadığımız üç maçı da kazandı. Bu kupayı kazandığımız için mutluluk duyduk." dedi.

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi sporcusu 14 yaşındaki Deniz Satılmış da sezonun açılışını güzel bir kupa kazanarak yaptıklarını kaydetti.