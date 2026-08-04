Tour of Kahramanmaraş'ın İlk Etabı Tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş'ın ilk etabı tamamlandı.

3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş'ın ilk etabı 31 ülkeden 175 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nden verilen startın ardından yarışçılar; Türkoğlu, Beyoğlu, Demirciler, Kapıçam ve Ali Kayası güzergahını kapsayan 128 kilometrelik parkuru birinci tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Ali Kayası'nda son bulan yarışı İtalya'dan Kyrylo Tsarenko birinci, Abner Santiago Umba Lopez ikinci, Malezya'dan Adne Willemjan Van Angelen ise üçüncü olarak tamamlandı. Dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi. 3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş'ın ikinci etabı yarın, üçüncü etabı Perşembe günü, final etabı ise 7 Ağustos Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı