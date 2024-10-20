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3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Tamamlandı

3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Tamamlandı
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Manisa'da düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda 2 bin kişi yarıştı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Maraton, hem profesyonel atletler için hem de çocuklar için düzenlendi.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' 20 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Maratona Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay katılım sağladı. İki bin kişinin katıldığı maratonda kıyasıya rekabet yaşandı. Yarış sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye'de sporun en önemli destekçilerinden Vestel'in Manisa Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği Uluslararası Manisa Yarı Maratonu, bu yıl iki bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçen Uluslararası Manisa Yarı Maratonu kapsamında, profesyonel atletlerin katıldığı 5, 10 ve 21 kilometrelik üç koşuya ek olarak çocuk koşusu da düzenlendi.

3'üncü Uluslararası Manisa Yarı Maratonu'nda 21 km parkurunda erkeklerde 01: 07: 14'lük derecesiyle Üzeyir Söylemez birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Hasibe Demir 01: 23: 55'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Hakan Çoban ikinci, Oktay Fırat üçüncü olurken; kadınlarda Duygu Turgut Boyan ikinciliğe, Yasemin Hamamcı da üçüncülüğe ulaşan isimler oldu.

Maratonun 10 km parkurunda ise erkeklerde 33: 38'lik derecesiyle Ufuk Arda birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Özlem Işık 43: 50'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Yunus Emre Turan ikinci, Bedri Şimşek üçüncü olurken; kadınlarda Özlem Özgün ikinciliğe, Dilek Güller de üçüncülüğe ulaşan isimler oldu.

Maratonun 5 km parkurunda ise erkeklerde 18: 15'lik derecesiyle Enes Kurt birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Nida Deniz Karataş 20: 51'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Kaan Sarı ikinci, Mehmet Aydıngör üçüncü olurken; kadınlarda Güneş Şare ikinciliğe, Rabia Karasu da üçüncülüğe ulaşan isimler oldu.

Maraton kapsamında gerçekleştirilen çocuk koşusu Manisa sokaklarında renkli anlar yaşattı. Çocuk koşusuna katılan yaklaşık 500 çocuğun yarışında kızlarda 7-8 yaşta Damla Yücel, 9-10 yaşta Melis Tufantepe, 11-12 yaşta ise Nisa Nur Akarsu birinci oldu. Erkeklerde ise 7-8 yaşta Tuğberk Gündoğdular, 9-10 yaşta Salih Mete Örücü, 11-12 yaşta ise Kerem Aziz Çakırca yarışın kazananı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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