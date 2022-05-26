3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu ile Polatlı Unesco hedefine koşuyor - Haberler

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanan Gordion Antik Kenti'nde buluşturan 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu 29 Mayıs Pazar günü saat 09.30'da Gordion Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek.

27 Mayıs Cuma günü Başkent Ankara'da Gençlik Parkı Kent Konseyi Binası'nda 11.00 - 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Yarış Kitleri Dağıtım Etkinliği ile başlayacak olan Gordion Yarı Maratonu üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek. 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu öncesi 28 Mayıs Cumartesi günü 11.00 - 19.00 saatleri arasında Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler, çocuklara özel oyunlar ve geleneksel makarna partisi düzenlenecek.

Sporun kalbi 29 Mayıs Pazar Günü Polatlı'da atacak

29 Mayıs Pazar günü saat 09.30'da Gordion Antik Kenti'nde başlayacak olan 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu; Polatlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinliklerle gün boyunca devam edecek. 21 KM ve 10 KM Frig Koşusu gibi birbirinden farklı dallarda finish çizgisi için ter dökecek sporcuların yanı sıra; tümülüslerin ve tarihi kentin çevresinde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlara özel olarak parkurlar oluşturulacak. Maraton heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar için saat 08.00'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüs kaldırılacak.

Başkent Ankara'nın tek kapsamlı maratonu

Başkent Ankara'da düzenlenen kapsamlı tek Maraton olma özelliği taşıyan Gordion Yarı Maratonu ile Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı tarihindeki en büyük spor organizasyonuna tekrar ev sahipliği yapacak. 'Gordion UNESCO Hedefine Koşuyor' parolasıyla 29 Mayıs Pazar Günü gerçekleştirilecek olan Gordion Yarı Maratonu'nda yüzlerce sporcu Polatlı'da bir araya gelecek. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın startını vereceği maratona farklı yaş gruplarından sporcular katılacak. Polatlı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gordion Yarı Maratonu; Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınmasında büyük rol oynayacak. Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı tarihindeki en büyük spor organizasyonu ile adını Türkiye'nin dört bir yanına duyuracak. Gordion Maratonu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar; internet üzerinden maratona dair tüm bilgilere ulaşabilirler.

Başkan Yıldızkaya: "Tüm hemşehrilerimizi Gordion'un UNESCO yolculuğuna destek olmak için maratonumuza davet ediyorum"

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tüm Polatlılıları maraton heyecanını yaşamak için Gordion Antik Kenti'ne davet ettiği açıklamasında, "Dünya ve Türk tarihi açısından iki önemli değere sahip olan Polatlımız; Dünya harp tarihine en uzun meydan muharebesi olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nin ve Anadolu mitolojisinde dokunduğu her şeyi altına çeviren Kral Midas'ın başkenti Gordion'un tarihi izlerini bugün hala dört bir yanında taşımak ve yaşatmaktadır. Şehrimizin zengin kültürel hazinelerinden biri olan Gordion Antik Kenti 2012 Yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştır. Ümidimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde tüm hazırlıklarını tamamladığımız Gordion'un; 2022 Yılında Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınarak hak ettiği noktaya kavuşmasıdır. Tarihi değerlerimizi tanıtmak ve anlatmak amacıyla 2014 Yılında kurmuş olduğumuz Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nin (POTA) başarılı çalışmalarıyla şehrimizin tarih turizmi ve tanıtımı noktasında önemli mesafe almış durumdayız. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Uluslararası Gordion Yarı Maratonu da şüheda torunu hemşehrilerimizin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli misafirlerimizin katılımlarıyla tarihi değerlerimizin hak ettiği noktaya ulaşmasında önemli basamaklardan biri olacaktır. Sporu her yaştan vatandaşımızın hayatına dahil etmek, şehrimizde spor bilincini geliştirmek ve spor kültürünü kazandırmak amacıyla düzenleyeceğimiz 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'nda; dünyanın dört bir yanından Polatlımıza gelen değerli sporcularla farklı kültürleri yine tarihi alanlarımızda buluşturacağız. Kahraman ecdadımızın mirası Sakarya Meydan Muharebesi tarihi alanlarında ve Antik Gordion Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Yolculuğunda yarınlara hep birlikte koşacağız. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, değerli sponsorlarımıza, Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezimize ve başvuru süreçlerini tamamlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, Gordion Yarı Maratonu'nda başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi 29 Mayıs Pazar Günü saat 09.30'da Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlımızın tarih kokan parkurlarında gerçekleştireceğimiz bu yolculukta Gordion Antik Kenti'ne davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor