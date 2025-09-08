Haberler

3 takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Diyarbekirspor, Çankırı FK ve Afyonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmalarına belirlenen saatte gelmemeleri nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupadan ihraç edildi.

Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

SAHAYA ÇIKMAMALARI NEDENİYLE MEN EDİLDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.

3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYET

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

