Haberler

3. Lig'de son hafta heyecanı yaşanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de 2. Lig'e yükselecek takımlar belli olmaya başladı. 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor ve Çorluspor 1947 arasında, 2. Grup'ta Silifke Belediyespor ile Erciyes 38 arasında, 3. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor'un ardından play-off mücadelesi sürüyor. Son hafta maçları 18 Nisan'da oynanacak.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebatspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor'un ardından 2. Lig'e doğrudan yükselecek dördüncü ekip son haftada belli olacak.

Toplam 4 grupta on altışar takımın katılımıyla oynanan 3. Lig'de 6 ekip 2. Lig vizesi alacak. Grup liderlerinin yanı sıra play-off'ta 2 ekip daha adını 2. Lig'e yazdıracak.

Play-off'ta gruplarında lideri takip eden dörder takım kendi aralarında yapacakları müsabakaların ardından finale yükselecek. 1. Grup ile 2. Grup, 3. Grup ile 4. Grup play-off finalistleri 2. Lig için mücadele edecek. Gruplarında son 4 sırayı alacak toplam 16 ekip de Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Ligde son hafta müsabakaları 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

1. Grup

1. Grup'ta 59 puanlı İnegöl Kafkasspor ile 58 puanlı Çorluspor 1947'den biri 2. Lig'e çıkacak. İnegöl Kafkasspor'un Bursa Yıldırımspor'u konuk edeceği son haftada, Çorluspor 1947 ise Küçükçekmece Sinspor'u ağırlayacak.

Küçükçekmece Sinopspor, Karalar İnşaat Etimesgut ve Bursa Yıldırımspor, play-off oynamayı garantiledi. Edirnespor ve Polatlı 1926'nın veda ettiği grupta Kestel Çilekspor ve Astor Enerji Çankaya küme düşme hattında yer alıyor.

2. Grup

12 Bingölspor'un 2. Lig vizesi aldığı 2. Grup'ta ikinci Silifke Belediyespor ile üçüncü Erciyes 38'u Malatya Yeşilyurtspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Karaköprü Belediyespor izliyor.

Hacettepe Türk Metal 1963, Suvermez Kapadokyaspor ve Kilis 1984'ün veda ettiği grupta Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor son haftaya düşme hattında girdi.

3. Grup

Sebat Gençlikspor'un 2. Lig'e çıkmayı garantilediği grupta 52 Orduspor FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Fatsa Belediyespor'un play-off oynaması kesinleşti.

Giresunspor, Çayelispor, 1926 Bulancakspor ve Artvin Hopaspor lige veda eden ekipler oldu.

4. Grup

Kütahyaspor'un 2. Lig vizesi aldığı 4. Grup'ta Eskişehirspor ve Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor ve NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor play-off'ta oynamayı garantiledi.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen ve TFF Yönetim Kurulu kararıyla ligden düşürülen Nazillispor'un dışında Bornova 1877 lige veda etti. 22 puanlı Afyonspor, 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK ve 25 puana sahip Altay'dan ikisi daha lige veda edecek.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

