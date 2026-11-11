Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

3. Lig'de 11. hafta bitti, Fatsa Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt liderliğini korudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de 11. hafta geride kalırken Fatsa Belediyespor 1. Grup'ta, Malatya Yeşilyurtspor 3. Grup'ta lider kaldı; Eskişehirspor 2. Grup'ta zirveye çıktı. Yeni Malatyaspor ise aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle amatör lige düşürüldü.

Nesine 3. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.

1. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Eskişehirspor, ilk sıraya yükseldi.

Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.FATSA BELEDİYESPOR117311971224
2.PAZARSPOR11542148619
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR115421714319
4.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR114431913616
5.AMASYASPOR FK114431212016
6.KARABÜK İDMANYURDU114341416-215
7.İNKILAP FUTBOL114341619-315
8.KDZ.EREĞLİ 198011362811-315
9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR113531614214
10.ORDUSPOR 1967113531716114
11.BEYKOZ ANADOLUSPOR113531413114
12.GALATASPOR113531211114
13.SİLİVRİSPOR114251314-114
14.ZONGULDAKSPOR113441515013
15.YALOVA FK 77113441721-413
16.TOKAT BELEDİYESPOR113351115-412
17.GÖLCÜKSPOR111641318-59
18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ FK11047919-104

2. Grup

OGBMAYAVP
1.ESKİŞEHİRSPOR1173131102124
2.ETİMESGUTSPOR117221961323
3.BALIKESİRSPOR1172230181223
4.GEMLİK SÜMERBEY116412061422
5.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR116321881021
6.KARŞIYAKA116321771021
7.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR116321712521
8.BİGASPOR116231813520
9.BURSA YILDIRIMSPOR115511510520
10.GAZİEMİR G.O.G.114161420-613
11.ALTAY11245820-1210
12.SÖKE 1970111641522-79
13.BUCASPOR 192811227916-78
14.KEPEZSPOR11227816-88
15.DENİZLİ İDMANYURDU 195911155620-148
16.ALANYA 1221112271227-158
17.UŞAKSPOR11146915-67
18.1922 AKŞEHİRSPOR11119727-204

3. Grup

OGBMAYAVP
1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR118304083227
2.AÇIKALIN ERCİYES 381182126111526
3.NİĞDE BELEDİYESPOR1181224121225
4.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL1173131121924
5.BİTLİS 1916117222271523
6.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1172226121423
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR116411961322
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU117041610621
9.KIRIKKALE FK105231713417
10.AYOS OSMANİYESPOR FK115151818016
11.ADANA ADALETGÜCÜ114161820-213
12.AĞRI 1970113261015-511
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR11236723-169
14.1964 SİLİFKESPOR112271122-118
15.DİYARBEKİRSPOR112181016-67
16.KARAMAN FK11209835-276
17.ADANASPOR110110639-331
18.YENİ MALATYASPOR100010030-30-3
NOT: Yeni Malatyaspor, aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle amatör lige düşürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı

Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi

Çikolata kutusundan çıkanlar ağızları açık bıraktı
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
CHP’nin “şaibeli kurultay” davası 18 Kasım’a ertelendi

CHP'nin “Şaibeli kurultay” davası ertelendi! İşte yeni tarih

Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor47

Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler

Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler