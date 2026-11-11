3. Lig'de 11. hafta bitti, Fatsa Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt liderliğini korudu

3. Lig'de 11. hafta bitti, Fatsa Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt liderliğini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nesine 3. Lig'de 11. hafta geride kalırken Fatsa Belediyespor 1. Grup'ta, Malatya Yeşilyurtspor 3. Grup'ta lider kaldı; Eskişehirspor 2. Grup'ta zirveye çıktı. Yeni Malatyaspor ise aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle amatör lige düşürüldü.
Nesine 3. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Eskişehirspor, ilk sıraya yükseldi.
Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FATSA BELEDİYESPOR
|11
|7
|3
|1
|19
|7
|12
|24
|2.PAZARSPOR
|11
|5
|4
|2
|14
|8
|6
|19
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|11
|5
|4
|2
|17
|14
|3
|19
|4.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR
|11
|4
|4
|3
|19
|13
|6
|16
|5.AMASYASPOR FK
|11
|4
|4
|3
|12
|12
|0
|16
|6.KARABÜK İDMANYURDU
|11
|4
|3
|4
|14
|16
|-2
|15
|7.İNKILAP FUTBOL
|11
|4
|3
|4
|16
|19
|-3
|15
|8.KDZ.EREĞLİ 1980
|11
|3
|6
|2
|8
|11
|-3
|15
|9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|11
|3
|5
|3
|16
|14
|2
|14
|10.ORDUSPOR 1967
|11
|3
|5
|3
|17
|16
|1
|14
|11.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|11
|3
|5
|3
|14
|13
|1
|14
|12.GALATASPOR
|11
|3
|5
|3
|12
|11
|1
|14
|13.SİLİVRİSPOR
|11
|4
|2
|5
|13
|14
|-1
|14
|14.ZONGULDAKSPOR
|11
|3
|4
|4
|15
|15
|0
|13
|15.YALOVA FK 77
|11
|3
|4
|4
|17
|21
|-4
|13
|16.TOKAT BELEDİYESPOR
|11
|3
|3
|5
|11
|15
|-4
|12
|17.GÖLCÜKSPOR
|11
|1
|6
|4
|13
|18
|-5
|9
|18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ FK
|11
|0
|4
|7
|9
|19
|-10
|4
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESKİŞEHİRSPOR
|11
|7
|3
|1
|31
|10
|21
|24
|2.ETİMESGUTSPOR
|11
|7
|2
|2
|19
|6
|13
|23
|3.BALIKESİRSPOR
|11
|7
|2
|2
|30
|18
|12
|23
|4.GEMLİK SÜMERBEY
|11
|6
|4
|1
|20
|6
|14
|22
|5.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|11
|6
|3
|2
|18
|8
|10
|21
|6.KARŞIYAKA
|11
|6
|3
|2
|17
|7
|10
|21
|7.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|11
|6
|3
|2
|17
|12
|5
|21
|8.BİGASPOR
|11
|6
|2
|3
|18
|13
|5
|20
|9.BURSA YILDIRIMSPOR
|11
|5
|5
|1
|15
|10
|5
|20
|10.GAZİEMİR G.O.G.
|11
|4
|1
|6
|14
|20
|-6
|13
|11.ALTAY
|11
|2
|4
|5
|8
|20
|-12
|10
|12.SÖKE 1970
|11
|1
|6
|4
|15
|22
|-7
|9
|13.BUCASPOR 1928
|11
|2
|2
|7
|9
|16
|-7
|8
|14.KEPEZSPOR
|11
|2
|2
|7
|8
|16
|-8
|8
|15.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|11
|1
|5
|5
|6
|20
|-14
|8
|16.ALANYA 1221
|11
|2
|2
|7
|12
|27
|-15
|8
|17.UŞAKSPOR
|11
|1
|4
|6
|9
|15
|-6
|7
|18.1922 AKŞEHİRSPOR
|11
|1
|1
|9
|7
|27
|-20
|4
3. Grup
NOT: Yeni Malatyaspor, aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle amatör lige düşürüldü.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|11
|8
|3
|0
|40
|8
|32
|27
|2.AÇIKALIN ERCİYES 38
|11
|8
|2
|1
|26
|11
|15
|26
|3.NİĞDE BELEDİYESPOR
|11
|8
|1
|2
|24
|12
|12
|25
|4.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|11
|7
|3
|1
|31
|12
|19
|24
|5.BİTLİS 1916
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|15
|23
|6.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|11
|7
|2
|2
|26
|12
|14
|23
|7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|11
|6
|4
|1
|19
|6
|13
|22
|8.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|11
|7
|0
|4
|16
|10
|6
|21
|9.KIRIKKALE FK
|10
|5
|2
|3
|17
|13
|4
|17
|10.AYOS OSMANİYESPOR FK
|11
|5
|1
|5
|18
|18
|0
|16
|11.ADANA ADALETGÜCÜ
|11
|4
|1
|6
|18
|20
|-2
|13
|12.AĞRI 1970
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|-5
|11
|13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|11
|2
|3
|6
|7
|23
|-16
|9
|14.1964 SİLİFKESPOR
|11
|2
|2
|7
|11
|22
|-11
|8
|15.DİYARBEKİRSPOR
|11
|2
|1
|8
|10
|16
|-6
|7
|16.KARAMAN FK
|11
|2
|0
|9
|8
|35
|-27
|6
|17.ADANASPOR
|11
|0
|1
|10
|6
|39
|-33
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|10
|0
|0
|10
|0
|30
|-30
|-3
Kaynak: AA