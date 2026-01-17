3'üncü Lig'de Ege temsilcileri zorlu sınavlarda
3. Lig 4. Grup'ta Bornova 1877, 12 haftadır galip gelemiyor ve düşme hattında yer alıyor. Yarın 12 puanlı Eskişehir Anadolu Spor ile karşılaşacak. Ayrıca Söke 1970 Spor, Alanya 1221'i ağırlarken Uşakspor, Afyonspor'u konuk edecek.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattında yer alan 9 puanlı Bornova 1877, 17'nci haftada yarın evinde 12 puanlı Eskişehir Anadolu Spor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Son 4 maçını kaybeden 21 puanlı Söke 1970 Spor, 16 puanı bulunan Alanya 1221'i ağırlayacak. Play-Off yarışı veren 31 puanlı Uşakspor, 5'te 5 hedefiyle Afyonspor'u konuk edecek. Bu iki maçta da ilk düdük 15.00'te çalacak. Grupta 17.00'de başlayacak diğer randevularda Tire 2021 FK-Balıkesirspor ve Eskişehirspor-İzmir Çoruhlu FK karşı karşıya gelecek.