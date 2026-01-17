Haberler

3'üncü Lig'de Ege temsilcileri zorlu sınavlarda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Bornova 1877, 12 haftadır galip gelemiyor ve düşme hattında yer alıyor. Yarın 12 puanlı Eskişehir Anadolu Spor ile karşılaşacak. Ayrıca Söke 1970 Spor, Alanya 1221'i ağırlarken Uşakspor, Afyonspor'u konuk edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattında yer alan 9 puanlı Bornova 1877, 17'nci haftada yarın evinde 12 puanlı Eskişehir Anadolu Spor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Son 4 maçını kaybeden 21 puanlı Söke 1970 Spor, 16 puanı bulunan Alanya 1221'i ağırlayacak. Play-Off yarışı veren 31 puanlı Uşakspor, 5'te 5 hedefiyle Afyonspor'u konuk edecek. Bu iki maçta da ilk düdük 15.00'te çalacak. Grupta 17.00'de başlayacak diğer randevularda Tire 2021 FK-Balıkesirspor ve Eskişehirspor-İzmir Çoruhlu FK karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir