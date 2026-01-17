3'üncü Lig'de Ege temsilcileri zorlu sınavlarda

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattında yer alan 9 puanlı Bornova 1877, 17'nci haftada yarın evinde 12 puanlı Eskişehir Anadolu Spor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Son 4 maçını kaybeden 21 puanlı Söke 1970 Spor, 16 puanı bulunan Alanya 1221'i ağırlayacak. Play-Off yarışı veren 31 puanlı Uşakspor, 5'te 5 hedefiyle Afyonspor'u konuk edecek. Bu iki maçta da ilk düdük 15.00'te çalacak. Grupta 17.00'de başlayacak diğer randevularda Tire 2021 FK-Balıkesirspor ve Eskişehirspor-İzmir Çoruhlu FK karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor