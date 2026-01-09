3. Lig 4. Grup Ege temsilcileri ikinci devre maçlarına çıkıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri yarın ikinci devrenin ilk maçlarına çıkacak. Düşme hattındaki 8 puanlı Bornova 1877, deplasmanda saat 13.00'te Alanya 1221 ile karşılaşacak. Grupta 4 puanla son sırada yer alıp ligden çekileceği açıklanan Nazilli Spor'un ikinci yarıda U19 takımıyla mücadele edeceği bildirildi. Nazilli temsilcisi Pamukören Sahası'nda saat 15.00'te Play-Off hattındaki 28 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İlk 5 hedefindeki Tire 2021 FK, aynı saatte lider Kütahyaspor'un konuğu olacak. Düşme potasındaki 9 puanlı İzmir Çoruhlu FK ise 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 26 puanlı Denizli İdmanyurdu ile rakip olacak. İkinci yarı öncesinde yönetimi, logosu ve teknik kadrosu değişen Denizli ekibi ara transferde Nazilli'den ayrılan orta saha oyuncusu Salih Yiğit'le sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor