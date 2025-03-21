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3. Lig 4. Grup Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

3. Lig 4. Grup Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Polatlı 1926 Spor-Erciyes 38 FK maçını İbrahim Elmas yönetecek.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Polatlı 1926 Spor- Erciyes 38 FK maçını İbrahim Elmas yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçlara atanan hakemleri duyurdu. Merkez Hakem Kurulu'nun kararına göre; 4. grupta oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Çoruhluspor-Ağrı 1970 spor: Osman Köksaldı

Denizlispor-Sebat Gençlikspor: Birkan Altındaş

Niğde Bel.spor-K.İstiklalspor: Muhammed Onat

Polatlı 1926 spor-Erciyes 38 FK: İbrahim Elmas

Bursa Nilüferspor-B.Tepecikspor: Alirıza Altunbakır

Orduspor 1967-Kırıkkalespor: Yunus Emre Çİftçi

Turgutluspor-Edirnespor: Özer Özden

Mardin 1969 spor-Zonguldakspor: Erkan Özdamar - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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