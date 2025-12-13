Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı. Günün sonuçları, takımların performansları ve ligdeki gelişmeler özetlendi.

Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Bursa Nilüfer Futbol: 1-0

Silivrispor-Kestel Çilekspor: 0-0

Küçükçekmece Sinopspor-Polatlı 1926: 1-1

2. Grup

MDGRUP Osmaniyespor-Kırıkkale FK: 3-0

Silifke Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

3. Grup

Tokat Belediyespor-52 Orduspor FK: 0-1

Düzce Cam Düzcespor-Giresunspor: 2-1

TCH Group Zonguldakspor-Pazarspor: 3-0

4. Grup

Alanya 1221 Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-1

NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 3-1

Karşıyaka-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-1

