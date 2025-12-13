Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı. Günün sonuçları, takımların performansları ve ligdeki gelişmeler özetlendi.
Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Bursa Nilüfer Futbol: 1-0
Silivrispor-Kestel Çilekspor: 0-0
Küçükçekmece Sinopspor-Polatlı 1926: 1-1
2. Grup
MDGRUP Osmaniyespor-Kırıkkale FK: 3-0
Silifke Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0
3. Grup
Tokat Belediyespor-52 Orduspor FK: 0-1
Düzce Cam Düzcespor-Giresunspor: 2-1
TCH Group Zonguldakspor-Pazarspor: 3-0
4. Grup
Alanya 1221 Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-1
NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 3-1
Karşıyaka-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-1